Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
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Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
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Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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Поступления в бюджет от повышения налога на дивиденды составят 130-150 млрд рублей
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