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Известия
Известия

Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 российский Минфин, в переговорах приняли участие зампред правительства Алексей Оверчук и статс-секретарь — замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Коммерсантъвчера в 15:54
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Коммерсантъ

Кипр далеко не уплыл

Коммерсантъвчера в 15:54
Взгляд.ру

Подсчитан эффект для бюджета от согласия Кипра на условия России по налоговому соглашению

Взгляд.рувчера в 10:27
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАССвчера в 08:58
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвывчера в 11:27
Известия

Поступления в бюджет от повышения налога на дивиденды составят 130-150 млрд рублей

Известиявчера в 09:26
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Российская газетавчера в 08:52
Вести.Ru

Кипр согласился поднять налоги для богатых россиян

Вести.Ruвчера в 09:18

Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.
BFM.ruвчера в 06:57
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В Минске гражданские автомобили заблокировали машины внутренних войск

Два грузовика внутренних войск Белоруссии по пути на Пушкинскую площадь Минска были заблокированы несколькими легковыми автомобилями, 10 августа сообщает корреспондент РИА Новости.
ИА Красная Весна17:42
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

Сенатор из США предупредил о возможных санкциях против Лукашенко

Вашингтон, 11 августа 2020, 01:06 — REGNUM Власти Белоруссии должны аннулировать результаты подсчетов при голосовании на президентских выборах и провести новый подсчет или устроить новые выборы в республике, иначе против президента Белоруссии Александра Лукашенко могут быть восстановлены санкции США и ЕС.
REGNUM18:06
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Путин поручил сохранить резерв коек для пациентов с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил кабмину сохранить осенью и зимой резерв коек для лечения больных COVID-19, предусмотрев возможность их дополнительного развёртывания, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новостивчера в 04:47
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Ревин назвал моторы, способные проехать 500 тыс. километров

Автомобильный эксперт «За рулём» Алексей Ревин назвал силовые установки, которые способны пройти 500 тыс. километров (км). Таковых оказалось всего 9: K4M/F4R от Renault, G4FA/G4FC от Hyundai-KIA, B15D2 от Chevrolet, BSE от Volkswagen, TU5JP4 (NFU) от Peugeot-Citroen, а также R2A/2AR-FE от Honda и Toyota.
Тарантас Ньюсвчера в 12:46
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