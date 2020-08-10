Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Смотрите также
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома
Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов
«Секретный корабль нацистов» обнаружили у берегов Антарктиды
Kia объявила российские комплектации и цены на новый седан K5
Один человек погиб в ДТП с автомобилем скорой помощи в Благовещенске
Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента Белоруссии
ВОЗ спрогнозировала рост числа жертв COVID-19 до 750 тыс. человек
Избитый футболистом Широковым арбитр обратится в полицию
Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы
В МИД КНР заявили о введении санкций против американских чиновников
Работу ряда цехов приостановили на Белорусском металлургическом заводе
Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил
В сети появилась первая фотография Xiaomi Mi10 Ultra
В ходе стрельбы у Белого дома ранен сотрудник Секретной службы США
Премьер Польши предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии
МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
Плющенко опубликовал видео произвольной программы Трусовой
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
ВОЗ спрогнозировала рост числа жертв COVID-19 до 750 тыс. человек
В ходе стрельбы у Белого дома ранен сотрудник Секретной службы США
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Минтруд изучает возможность увеличения выплат на детей 3-7 лет
Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
Подробнее о событии
Кипр согласился поднять налог на капитал из России. Это даст бюджету до 150 млрд рублей в год
Секрет фирмывчера в 09:47