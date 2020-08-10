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Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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Коммерсантъ

Кипр далеко не уплыл

Коммерсантъвчера в 15:54
BFM.ru

Кипр согласился на условия России и увеличил налог на дивиденды и проценты до 15%

BFM.ruвчера в 10:17
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвывчера в 11:27
Компания

Кипр согласился повысить налоги на капитал из России

Компаниявчера в 09:33
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАССвчера в 08:58
Секрет фирмы

Кипр согласился поднять налог на капитал из России. Это даст бюджету до 150 млрд рублей в год

Секрет фирмывчера в 09:47
Бизнес журнал

Мальта и Люксембург согласились с предложениями России

Бизнес журнал8 августа в 01:22

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

Дмитрий Селюк: Пьяницу Пименова нельзя подпускать к ТВ

Футбольный функционер Дмитрий Селюк выразил возмущение по поводу выбора лучшего игрока матча первого тура чемпионата России между «Уралом» и «Динамо» (0:2). Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов присудил приз новичку бело-голубых Даниилу Фомину.
Bookmaker-ratings.ru02:55

Российские ЗРК «Тор» уничтожили три БПЛА в районе авиабазы Хмеймим

От военных источников СМИ получили информацию, что российские ЗРК «Тор» в Сирии сбили несколько беспилотников, которые держали курс на авиабазу Хмеймим, где дислоцируются российские военные.
Вечерний курьервчера в 15:01
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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АвтоВАЗ станет выпускать автомобили на новой платформе

В мае этого года появилась информация о том, что Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит одному из поставщиков АвтоВАЗа -тольяттинской компании «Рулевые системы», которая будет выпускать рулевой механизм для автомобилей на платформе CMF-B-LS (одна из модификаций CMF-B).
Тарантас Ньюсвчера в 07:06
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Арбитр Еськов объяснил, почему не отменил пенальти в ворота «Спартака»

Москва, 11 августа 2020, 08:20 — REGNUM Арбитр Алексей Еськов, работавший в качестве видеоассистента главного судьи (VAR) в матче «Спартак» — «Сочи», заявил, что не мог отменить пенальти, назначенный в ворота московской команды в конце игры.
REGNUM01:20

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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