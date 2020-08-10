Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Кипр согласился увеличить ставки налога на доходы из России до 15% в отношении дивидендов и процентов, сообщил Минфин РФ. Новая ставка будет применяться с 2021 года, изменения будут закреплены в Соглашении об избежании двойного налогообложения (СИДН) с этой юрисдикцией.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Подсчитан эффект для бюджета от согласия Кипра на условия России по налоговому соглашению

Взгляд.ру10:27
Коммерсантъ

Россия и Кипр договорились о новых условиях налогового соглашения

Коммерсантъ08:34
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАСС08:58
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвы11:27
Известия

Поступления в бюджет от повышения налога на дивиденды составят 130-150 млрд рублей

Известия09:26
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Российская газета08:52
Вести.Ru

Кипр согласился поднять налоги для богатых россиян

Вести.Ru09:18

Арбитр VAR объяснил, почему не подсказал судье Казарцеву не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, работавший на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2), объяснил, почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
RT на русском14:56

В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUM08:22
40

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
31