Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
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Кипр согласился увеличить ставки налога на доходы из России до 15% в отношении дивидендов и процентов, сообщил Минфин РФ. Новая ставка будет применяться с 2021 года, изменения будут закреплены в Соглашении об избежании двойного налогообложения (СИДН) с этой юрисдикцией.В источнике
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