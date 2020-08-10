Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Смотрите также
Силовики завершили операцию по вытеснению манифестантов с улиц Минска
Судья матча «Спартак»—«Сочи» не считает второй пенальти явной ошибкой
Минтруд изучает возможность увеличения выплат на детей 3-7 лет
У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
Стрельба по протестующим: появились кадры кровавой ночи в Белоруссии
Один человек погиб в ДТП с автомобилем скорой помощи в Благовещенске
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Гендиректор «Локомотива» отказался уходить со своего поста
Киркоров похвастался кроссовками за миллион рублей под фото из люксового бутика
ВСУ дважды за сутки обстреляли ДНР
Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Forbes перечислил 10 самых популярных сериалов Netflix лета 2020 года
Основная соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК на итоги выборов
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Судья матча «Спартак»—«Сочи» не считает второй пенальти явной ошибкой
Роман Широков избил судью во время матча любительских команд
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
Подробнее о событии
Кипр согласился поднять налог на капитал из России. Это даст бюджету до 150 млрд рублей в год
Секрет фирмывчера в 09:47