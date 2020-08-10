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Известия
Известия

Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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Известия

Поступления в бюджет от повышения налога на дивиденды составят 130-150 млрд рублей

Известия09:26
Коммерсантъ

Россия и Кипр договорились о новых условиях налогового соглашения

Коммерсантъ08:34
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Российская газета08:52
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвы11:27
Взгляд.ру

Подсчитан эффект для бюджета от согласия Кипра на условия России по налоговому соглашению

Взгляд.ру10:27
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАСС08:58
Вести.Ru

Кипр согласился поднять налоги для богатых россиян

Вести.Ru09:18

Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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