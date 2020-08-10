Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
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Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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