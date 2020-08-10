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Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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Коммерсантъ

Кипр далеко не уплыл

Коммерсантъвчера в 15:54
BFM.ru

Кипр согласился на условия России и увеличил налог на дивиденды и проценты до 15%

BFM.ruвчера в 10:17
Бизнес журнал

Мальта и Люксембург согласились с предложениями России

Бизнес журнал8 августа в 01:22
Компания

Кипр согласился повысить налоги на капитал из России

Компаниявчера в 09:33
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАССвчера в 08:58
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвывчера в 11:27
Секрет фирмы

Кипр согласился поднять налог на капитал из России. Это даст бюджету до 150 млрд рублей в год

Секрет фирмывчера в 09:47

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Опубликованы переговоры арбитров и VAR на матче «Спартака» и «Сочи»

Появилась запись переговоров арбитра Василия Казарцева и VAR на матче первого тура чемпионата РПЛ между "Спартаком" и "Сочи", завершившимся скандальной ничьей (2:2). Её показал телеканал "Матч ТВ" во время специального эфира, посвящённого игре.
Life.ru19:30

Двух руководителей электросетей в районе Забайкалья поймали на взятках

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД по Забайкальскому краю заподозрили в получении взяток начальника и заместителя руководителя энергоснабжающей организации в районе края, сообщается 11 августа на сайте ведомства.
Чита.Ру21:13
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Microsoft будет непросто с TikTok

Билл Гейтс назвал сделку между Microsoft и TikTok «чашей с ядом» Этот срок кажется нереальным, а проблема — надуманной, но информаторы объясняют сложности тем, что приложение TikTok является локализованным вариантом приложения Douyin, доступного только в Китае.
iXBT.comвчера в 11:16