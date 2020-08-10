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Известия

Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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Коммерсантъ

Кипр далеко не уплыл

Коммерсантъвчера в 15:54
BFM.ru

Кипр согласился на условия России и увеличил налог на дивиденды и проценты до 15%

BFM.ruвчера в 10:17
Бизнес журнал

Мальта и Люксембург согласились с предложениями России

Бизнес журнал8 августа в 01:22
Компания

Кипр согласился повысить налоги на капитал из России

Компаниявчера в 09:33
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАССвчера в 08:58
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвывчера в 11:27
Секрет фирмы

Кипр согласился поднять налог на капитал из России. Это даст бюджету до 150 млрд рублей в год

Секрет фирмывчера в 09:47

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Ведомостивчера в 08:41
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20

ЦИК: Лукашенко набирает 80,08% голосов избирателей

Стоит отметить, что Тихановская сразу после завершения голосования объявила, что не признает результаты выборов, считает их сфальсифицированными и уверена, что большинство избирателей республики отдали голоса за нее.
REGNUMвчера в 09:17
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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