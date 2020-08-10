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Известия

Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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Коммерсантъ

Кипр далеко не уплыл

Коммерсантъвчера в 15:54
BFM.ru

Кипр согласился на условия России и увеличил налог на дивиденды и проценты до 15%

BFM.ruвчера в 10:17
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвывчера в 11:27
Компания

Кипр согласился повысить налоги на капитал из России

Компаниявчера в 09:33
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАССвчера в 08:58
Секрет фирмы

Кипр согласился поднять налог на капитал из России. Это даст бюджету до 150 млрд рублей в год

Секрет фирмывчера в 09:47
Бизнес журнал

Мальта и Люксембург согласились с предложениями России

Бизнес журнал8 августа в 01:22

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Россия возобновила полеты в курортные города Турции
Московская перспективавчера в 13:03
373

Ольга Рапунцель познакомила двухмесячную дочь с Ольгой Орловой

Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель недавно сообщила, что перестанет скрывать свою младшую двухмесячную дочь только после того, как они с мужем Дмитрием Дмитренко окрестят юную наследницу в храме.
Bimru.ruвчера в 11:01
1

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
91

Рекордное число американцев отказалось от гражданства США

Как сообщает CNN, более 5800 американцев отказались от своего гражданства за первые шесть месяцев этого года по сравнению с 2072 американцами, которые отказались от своего гражданства в течение всего 2019 года.
Московский Комсомолецвчера в 03:15
6

Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи

Московская федерация футбола пообещала разобраться в инциденте с бывшим игроком «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Известия17:59
5

Forbes сравнил российский ударный беспилотник с американскими

При сравнении "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, издание отметило, что, в отличие от этого американского, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Газета.Ru22:32
19

Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБКвчера в 08:59
19

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
92

Россия стала крупнейшим поставщиком пиломатериалов в Китай

В первом полугодии текущего года объем импорта пиломатериалов в Китай из России превысил аналогичный показатель Таиланда: Россия поставила более 6,4 млн м, Канада – 2,68 млн м, Таиланд – 1,34 млн м.
ЛесПромИнформвчера в 01:27
6

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Иран не хочет платить компенсацию за сбитый украинский Boeing

Власти Ирана считают, что компенсацию за сбитый под Тегераном украинский Boeing должны платить европейские страховые компании, заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.
Газета.Ruвчера в 13:41
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