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Известия
Известия

Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 российский Минфин, в переговорах приняли участие зампред правительства Алексей Оверчук и статс-секретарь — замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Коммерсантъвчера в 15:54
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Коммерсантъ

Кипр далеко не уплыл

Коммерсантъвчера в 15:54
Известия

Сквозное решение: кабмин отказался продлевать безналоговый вывод дивидендов

Известия17:01
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАССвчера в 08:58
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Российская газетавчера в 08:52
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвывчера в 11:27
Взгляд.ру

Подсчитан эффект для бюджета от согласия Кипра на условия России по налоговому соглашению

Взгляд.рувчера в 10:27
Вести.Ru

Кипр согласился поднять налоги для богатых россиян

Вести.Ruвчера в 09:18

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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Аналитики NI предостерегли США от опасных маневров в воздухе с РФ

Авторы публикации отметили, что возросшее количество случаев воздушного перехвата самолетов-разведчиков Соединенных Штатов вблизи российских границ напоминают попытки США взять Россию «на слабо».
Военное деловчера в 01:22
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Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.
BFM.ruвчера в 06:57
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъ9 августа в 11:59
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Санчес доиграл матч против «Байера», несмотря на повреждение

Полузащитник «Интера» Алексис Санчес получил повреждение в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Байера» (2:1). Как сообщает пресс-служба клуба, чилиец получил мышечную травму, однако остался на поле до конца игры.
Sports.ru17:59