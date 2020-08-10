Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Смотрите также
Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии
У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента Белоруссии
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия
Лукашенко назвал праздником выборы в Белоруссии
Су-27 вновь перехватил истребители США над Черным морем
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%
Ефремову вызвали скорую из-за матча «Спартак» – «Сочи»
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента
Власти РФ частично погасили ипотеку более 70 тыс. многодетных семей
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря
У 62-летнего певца Валерия Сюткина родился сын
Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
В России упростили получение пособий на детей и инвалидов
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Газизов: «Спартак» выступит с заявлением
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
Правительство Ливана ушло в отставку на фоне протестов
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актера
МИД Польши ответил на обвинения Лукашенко в руководстве протестами
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
Подробнее о событии