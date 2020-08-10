Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Смотрите также
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание
В порту Ливана обнаружили десятки контейнеров с опасными веществами
Роман Широков избил судью во время любительского матча
Telegram объявил об запуске инструментов против цензуры в Белоруссии
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
ЦИК Белоруссии опроверг задержание Тихановской
Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
Фигуристка заявила, что тренировки у Тутберидзе сравнимы с адом
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов
Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с актёром Смоляковым
Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Белоруссии
Плющенко опубликовал видео произвольной программы Трусовой
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
В сети появилась первая фотография Xiaomi Mi10 Ultra
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Судья матча «Спартак» - «Сочи»: Не считаю второй пенальти явной ошибкой
Словакия высылает трех российских дипломатов
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
ФАС сообщила о злоупотреблениях Apple на рынке приложений
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
В Башкирии рабочие содовой компании провели акцию в защиту предприятия
Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
Подробнее о событии
В Минфине РФ рассказали о предложении Кипру повысить налог на проценты до 15%
Говорит Москва9 августа в 07:53