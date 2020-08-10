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Известия

Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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Коммерсантъ

Кипр далеко не уплыл

Коммерсантъвчера в 15:54
Вести.Ru

Кипр согласился поднять налоги для богатых россиян

Вести.Ruвчера в 09:18
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Российская газетавчера в 08:52
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвывчера в 11:27
Известия

Поступления в бюджет от повышения налога на дивиденды составят 130-150 млрд рублей

Известиявчера в 09:26
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАССвчера в 08:58
Взгляд.ру

Подсчитан эффект для бюджета от согласия Кипра на условия России по налоговому соглашению

Взгляд.рувчера в 10:27

У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ruвчера в 15:50
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В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUMвчера в 08:22
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ЦИК Белоруссии ответил на сообщения об удерживании Тихановской

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская покинула территорию ЦИК в понедельник после подачи жалобы, заявили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии республики.
РИА Новостивчера в 15:10
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В Севастополе состоялось гашение марки, посвящённой байк-шоу

В мероприятии принял участие лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Вести.Севастополь9 августа в 07:08
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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