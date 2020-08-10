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Известия
Известия

Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвы11:27
Коммерсантъ

Россия и Кипр договорились о новых условиях налогового соглашения

Коммерсантъ08:34
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Российская газета08:52
Взгляд.ру

Подсчитан эффект для бюджета от согласия Кипра на условия России по налоговому соглашению

Взгляд.ру10:27
Известия

Поступления в бюджет от повышения налога на дивиденды составят 130-150 млрд рублей

Известия09:26
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАСС08:58
Вести.Ru

Кипр согласился поднять налоги для богатых россиян

Вести.Ru09:18

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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МИД РФ: Минску удалось не допустить обострения ситуации после выборов

В распространенном комментарии подчеркивается, что не допустить обострения власти Белоруссии смогли несмотря попытки некоторых сил организовать масштабные акции протеста уже после того, как голосование было завершено.
ИА Красная Весна13:45
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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник в «минусе»

Попытка рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за Европой и нефтью оказалась неудачной на фоне негативной динамики индексов в США, индексы МосБиржи и РТС завершили торги в "минусе", при этом выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината".
Интерфакс12:25

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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