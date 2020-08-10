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Известия
Известия

Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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ТАСС

Кипр согласился на условия России по увеличению налога на дивиденды и проценты до 15%

ТАСС08:58
РИА Новости

Россия и Кипр договорились о поправках в налоговое соглашение

РИА Новости08:30
Интерфакс

РФ рассчитывает получать до 150 млрд руб. в год за счет налога на кипрские дивиденды

Интерфакс09:16
RT на русском

Минфин сообщил о договорённости с Кипром по налоговому соглашению

RT на русском08:36
РБК

Кипр согласился поднять налоги на капитал из России

РБК08:38
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Российская газета08:52
Коммерсантъ

Россия и Кипр договорились о новых условиях налогового соглашения

Коммерсантъ08:34

Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
BFM.ru04:21
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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В МИД РФ прокомментировали задержания российских журналистов в Минске

Действия белорусских правоохранителей в отношении задержанных российских журналистов являются непропорциональными, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова 10 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна09:21

Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
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