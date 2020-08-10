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Известия
Известия

Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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РБК

Кипр согласился поднять налоги на капитал из России

РБК08:38
Интерфакс

Кипр заявил о сохранении налогового соглашения с Россией

Интерфакс08:31
Коммерсантъ

Россия и Кипр договорились о новых условиях налогового соглашения

Коммерсантъ08:34
RT на русском

Минфин сообщил о договорённости с Кипром по налоговому соглашению

RT на русском08:36
ТАСС

Кипр согласился на условия России по увеличению налога на дивиденды и проценты до 15%

ТАСС08:58
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Российская газета08:52
РИА Новости

Россия и Кипр договорились о поправках в налоговое соглашение

РИА Новости08:30

Захарова прокомментировала задержания российских журналистов в Минске

«Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий», — сообщила Захарова, отметив, что в российском МИДе уделяют приоритетное внимание ситуации с задержанием журналистов.
Известия09:03

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
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