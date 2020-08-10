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Известия
Известия

Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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Взгляд.ру

Подсчитан эффект для бюджета от согласия Кипра на условия России по налоговому соглашению

Взгляд.ру10:27
Коммерсантъ

Россия и Кипр договорились о новых условиях налогового соглашения

Коммерсантъ08:34
Вести.Ru

Кипр согласился поднять налоги для богатых россиян

Вести.Ru09:18
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвы11:27
Известия

Поступления в бюджет от повышения налога на дивиденды составят 130-150 млрд рублей

Известия09:26
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАСС08:58
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Российская газета08:52

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
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Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспектива13:03
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Лавров обсудил с белорусским коллегой задержание журналистов из России

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем инцидент с задержанием российских журналистов в Минске, сообщило внешнеполитическое ведомство Белоруссии.
RT на русском12:14

Российско-белорусский спутник планируют запустить в 2025 году

Совместный Российско-белорусский спутник планируется запустить через 5 лет, сообщил директор НИРУП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии и главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой 7 августа на выставке «Беларусь интеллектуальная», передает БелТА.
ИА Красная Весна7 августа в 07:58
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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