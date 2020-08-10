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Известия
Известия

Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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Взгляд.ру

Подсчитан эффект для бюджета от согласия Кипра на условия России по налоговому соглашению

Взгляд.ру10:27
Коммерсантъ

Россия и Кипр договорились о новых условиях налогового соглашения

Коммерсантъ08:34
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАСС08:58
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвы11:27
Известия

Поступления в бюджет от повышения налога на дивиденды составят 130-150 млрд рублей

Известия09:26
Российская газета

Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%

Российская газета08:52
Вести.Ru

Кипр согласился поднять налоги для богатых россиян

Вести.Ru09:18

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
ТАСС06:19
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Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что нашёл видеозапись первых минут после аварии, на котором видно, что артист после происшествия находился на месте водителя.
Адвокат заявил о получении ещё одного видео с Ефремовым на месте ДТП
RT на русском12:00
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Лавров и Макей обсудили вопросы, связанные с российскими журналистами

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Белоруссии и Владимир Макей провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с представителями российских СМИ, работающими в Белоруссии без аккредитации.
ТАСС12:06

Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
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Уволен главный сторонник «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Совершенно неожиданно был уволен со своего поста глава потокового сервиса HBO Max Боб Гринблатт, который был одним из инициаторов и активных сторонников создания так называемой "Лиги справедливости Зака Снайдера".
Kinonews.ruвчера в 06:57

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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