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Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения

Россия договорилась с Кипром о подписании нового соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил Минфин РФ.В источнике
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РБК

Кипр согласился поднять налоги на капитал из России

РБК08:38
Взгляд.ру

Подсчитан эффект для бюджета от согласия Кипра на условия России по налоговому соглашению

Взгляд.ру10:27
Вести.Ru

Кипр согласился поднять налоги для богатых россиян

Вести.Ru09:18
РЕН ТВ

Россия и Кипр договорились по поправкам в налоговое соглашение

РЕН ТВ08:30
Эхо Москвы

Россия убедила Кипр пересмотреть налоговое соглашение

Эхо Москвы11:27
ТАСС

Россия и Кипр изменили условия налогового соглашения

ТАСС08:58
Коммерсантъ

Россия и Кипр договорились о новых условиях налогового соглашения

Коммерсантъ08:34

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии

Светлана Тихановская заявила, что считает себя победительницей на выборах президента Белоруссии, а в ее штабе потребовали мирной передачи власти избранному главе государства, не исключив возможности новых протестов, сообщает «РИА Новости».
РБК04:58
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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«Главный арбитр» РПЛ Кашшаи признал, что «Спартак» засудили

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил второй пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» (2:2). «Арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте», — цитирует Кашшаи «Спорт-Экспресс».
BetOnвчера в 16:24

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

Помимо части регуляторных послаблений, ЦБ продлил возможность обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия (если он истек не позднее 15 июля), не применять надбавки по валютным кредитам, предоставленным компаниям по производству лекарств, рекомендовал банкам по-прежнему реструктурировать корпоративные кредиты в иностранной валюте на рублевые в случае обращения заемщика и т.д.
РБК10:44
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Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
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Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.
ТАСС10:23
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