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Саминвестор

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Сегодня, 8 сентября 2020 года, РФ и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.В источнике
С чего всё началось
«Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%»,-- говорится
 в сообщении Минфина России.
Коммерсантъ06:29
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RT на русском

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами

RT на русском09:36
Телеканал 360°

Протокол об изменении налогового соглашения подписали РФ и Кипр

Телеканал 360°07:49
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Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в налоговое соглашение

Известия06:02
ПРАЙМ

Льготный налог при выводе дивидендов на Кипр коснется не более 10% компаний

ПРАЙМ08:37
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Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Коммерсантъ06:29
ТАСС

Россия и Кипр подписали изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения

ТАСС06:11
Газета.Ru

Россия и Кипр подписали новое налоговое соглашение

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Известия14:07
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Газета.Ru10:50
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