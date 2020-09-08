Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения
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Сегодня, 8 сентября 2020 года, РФ и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.В источнике
С чего всё началось
«Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%»,-- говорится
в сообщении Минфина России.
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