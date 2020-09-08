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Саминвестор
Саминвестор

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Сегодня, 8 сентября 2020 года, РФ и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.В источнике
С чего всё началось
«Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%»,-- говорится
 в сообщении Минфина России.
Коммерсантъ06:29
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Коммерсантъ

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Коммерсантъ06:29
Телеканал 360°

Протокол об изменении налогового соглашения подписали РФ и Кипр

Телеканал 360°07:49
ПРАЙМ

Льготный налог при выводе дивидендов на Кипр коснется не более 10% компаний

ПРАЙМ08:37
Известия

Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в налоговое соглашение

Известия06:02
RT на русском

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами

RT на русском09:36
ТАСС

Россия и Кипр подписали изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения

ТАСС06:11
Газета.Ru

Россия и Кипр подписали новое налоговое соглашение

Газета.Ru05:44

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русском12:58
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова - в Турцию, а для члена президиума совета Марии Колесниковой - через Вену в Мюнхен.
РИА Новости15:20

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новости11:14
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