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РИА Новости
РИА Новости

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Процедура прошла перед началом совместной пресс-конференции министров.В источнике
С чего всё началось
«Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%»,-- говорится
 в сообщении Минфина России.
Коммерсантъвчера в 06:29
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Коммерсантъ

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Коммерсантъвчера в 06:29
Телеканал 360°

Протокол об изменении налогового соглашения подписали РФ и Кипр

Телеканал 360°вчера в 07:49
ПРАЙМ

Льготный налог при выводе дивидендов на Кипр коснется не более 10% компаний

ПРАЙМвчера в 08:37
Известия

Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в налоговое соглашение

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RT на русском

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами

RT на русскомвчера в 09:36
ТАСС

Россия и Кипр подписали изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения

ТАССвчера в 06:11
Газета.Ru

Россия и Кипр подписали новое налоговое соглашение

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