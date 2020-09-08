Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Процедура прошла перед началом совместной пресс-конференции министров.

С чего всё началось «Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%»,-- говорится в сообщении Минфина России. Коммерсантъ вчера в 06:29