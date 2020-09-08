Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения
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Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Процедура прошла перед началом совместной пресс-конференции министров.В источнике
С чего всё началось
«Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%»,-- говорится
в сообщении Минфина России.
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Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами
RT на русскомвчера в 09:36