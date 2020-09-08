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РИА Новости
РИА Новости

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Главы МИД России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Процедура прошла перед началом совместной пресс-конференции министров.В источнике
С чего всё началось
«Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%»,-- говорится
 в сообщении Минфина России.
Коммерсантъ06:29
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RT на русском

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами

RT на русском09:36
Телеканал 360°

Протокол об изменении налогового соглашения подписали РФ и Кипр

Телеканал 360°07:49
Газета.Ru

Россия и Кипр подписали новое налоговое соглашение

Газета.Ru05:44
Известия

Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в налоговое соглашение

Известия06:02
Коммерсантъ

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Коммерсантъ06:29
ТАСС

Россия и Кипр подписали изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения

ТАСС06:11
ПРАЙМ

Льготный налог при выводе дивидендов на Кипр коснется не более 10% компаний

ПРАЙМ08:37

Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса
РБК09:35
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Астрономы МГУ открыли горячий белый карлик рекордно большой массы

Группа ученых из Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ обнаружили белый карлик, который значительно горячее и массивнее большинства других белых карликов, 7 сентября сообщает пресс-служба МГУ.
ИА Красная Весна05:08
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Роза Сябитова перенесла операцию по удалению матки из-за опухоли

Телеведущая Роза Сябитова, госпитализированная 28 августа, сообщила в своем Instagram о перенесенной операции по удалению опухоли в матке вместе с органом и обратилась к своим подписчицам с призывом беречь свое здоровье и предупреждать заболевания, чтобы не сталкиваться потом с тяжелыми последствиями.
Газета.Ru10:50
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомости00:29
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Задержаны несколько участников акции в поддержку Колесниковой у рынка в Минске

Правоохранительные органы провели во вторник задержания участников акции в поддержку члена оппозиции Марии Колесниковой возле Комаровского рынка, несколько человек доставлены в районное РУВД.
ТАСС11:23

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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