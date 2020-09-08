Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения
Смотрите также
Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 9 сентября 2020 года
Заключенные кузбасской колонии устроили пир с запеченным поросенком
Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом
МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний
В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»
В Госдуме предложили дать скидку на интернет учащимся дистанционно
Колесникова подала иск на КГБ за попытку насильственной депортации
Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
В российских магазинах планируют ввести двойные ценники
Три человека пострадали от взрыва возле гостиницы в китайском Чжухае
Лавров: РФ обеспокоена отношениями Кипра с Турцией
Президент Кипра вручил Лаврову высшую награду республики
Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой
В российских магазинах планируют ввести двойные ценники
РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
МВД ищет спутницу Навального, которая уклонилась от дачи показаний
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Мишустин утвердил поправки в налоговое соглашение с Мальтой
В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»
Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает
«Даллас» обыграл «Вегас» благодаря голу Радулова в овертайме
Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open
Россия и Кипр подписали протокол об избежании двойного налогообложения между странами. Документ подписали статс-секретарь—заместитель министра финансов России Алексей Сазанов и министр финансов Кипра Константинос Петридис.В источнике
Подробнее о событии
Минфин предлагает Госдуме ратифицировать протокол к соглашению о налогообложении с Кипром
Парламентская газета9 сентября в 11:53
Россия и Кипр подписали изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения
ТАСС8 сентября в 06:11