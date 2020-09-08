Накануне, 7 сентября, правительство одобрило и опубликовало проект протокола об изменении налогового соглашения с Кипром. Документ был разработан по поручению президента Владимира Путина. Минфину было поручено провести переговоры с кипрской стороной и подписать соглашение.

С чего всё началось «Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%»,-- говорится в сообщении Минфина России. Коммерсантъ 06:29