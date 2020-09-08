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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Накануне, 7 сентября, правительство одобрило и опубликовало проект протокола об изменении налогового соглашения с Кипром. Документ был разработан по поручению президента Владимира Путина. Минфину было поручено провести переговоры с кипрской стороной и подписать соглашение.В источнике
С чего всё началось
«Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет предусмотрено применение льготного режима в отношении доходов в виде дивидендов и процентов, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%»,-- говорится
 в сообщении Минфина России.
Коммерсантъ06:29
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RT на русском

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами

RT на русском09:36
Телеканал 360°

Протокол об изменении налогового соглашения подписали РФ и Кипр

Телеканал 360°07:49
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Россия и Кипр подписали изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения

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Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в налоговое соглашение

Известия06:02
Коммерсантъ

Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

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ПРАЙМ

Льготный налог при выводе дивидендов на Кипр коснется не более 10% компаний

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