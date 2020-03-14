Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

По его данным, рассматриваются варианты создания совместной базы или рядом стоящих лунных баз. Предполагается, что основой для проекта станут посадочные аппараты, которые Россия и Китай намерены отправить на Луну в ближайшие годы.
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с чего всё началось

Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы обсуждают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости20:05

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Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

РИА Новости20:05

Россия и Китай захотели соседства на Луне

Lenta.ru20:56

«РИА Новости»: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

Коммерсантъ21:28

Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Газета.Ru20:41

Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне

Известия21:25

СМИ: Россия и Китай обсуждают совместное освоение Луны

РЕН ТВ20:20

СМИ: Россия и Китай могут создать совместную базу на Луне

Московский Комсомолец21:01
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Какой могла получиться экранизация Bioshock?

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