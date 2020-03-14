Общество
Газета.RuРоссия и Китай хотят создать совместную базу на Луне
По его данным, рассматриваются варианты создания совместной базы или рядом стоящих лунных баз. Предполагается, что основой для проекта станут посадочные аппараты, которые Россия и Китай намерены отправить на Луну в ближайшие годы.
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с чего всё началось
Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы обсуждают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.РИА Новости20:05
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