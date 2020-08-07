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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
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Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.рувчера в 00:47
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новостивчера в 23:54
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Daily7 августа в 04:59
ФАН

В Японии проанализировали, как Китай и Россия отказываются от доллара

ФАН7 августа в 11:25
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИ7 августа в 10:03
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблер7 августа в 06:32
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ru7 августа в 13:23

Белила из Европы нашли на церемониальных сосудах инков

Ученые нашли на церемониальных сосудах инков из Американского музея естественной истории, Национального музея американских индейцев, Метрополитен-Музея, Бруклинского музея и частных коллекций пигменты, близкие по изотопному составу к белилам из Европы.
МедиаПотоквчера в 05:22
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В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска оценила численность субботнего несанкционированного шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала примерно в 2,8 тысячи человек.
РИА Новостивчера в 01:40
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru7 августа в 05:52
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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