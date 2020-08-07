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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
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Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.ру00:47
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИвчера в 10:03
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ruвчера в 13:23
ФАН

В Японии проанализировали, как Китай и Россия отказываются от доллара

ФАНвчера в 11:25
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новости23:54
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблервчера в 06:32
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Dailyвчера в 04:59

NYT: главу разведки сняли за отказ смягчить вывод о предпочтениях России на выборах США

Дэниел Коутс был отправлен в отставку с поста директора Национальной разведки летом прошлого года после отказа скорректировать часть доклада о приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания Дональда Трампа.
ТАСС11:48

Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
RT на русском11:58
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«Фенербахче» сделал предложение «Локомотиву» по трансферу Смолова

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" хочет приобрести форварда московского "Локомотива" и сборной России Федора Смолова, недавно вернувшегося в расположение железнодорожников Представители обеих сторон уже проводили встречу, обсуждая различные моменты.
Честный рейтинг букмекероввчера в 03:08