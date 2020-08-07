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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
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Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.рувчера в 00:47
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новостивчера в 23:54
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблер7 августа в 06:32
ФАН

В Японии проанализировали, как Китай и Россия отказываются от доллара

ФАН7 августа в 11:25
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИ7 августа в 10:03
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ru7 августа в 13:23
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Daily7 августа в 04:59

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к сентябрю

Брико отметил, что сезонное повышение заболеваемости связано не только с погодой, но и со снижением неспецифической резистентности организма, прежде всего уязвимости для инфекции верхних дыхательных путей.
Интерфакс7 августа в 08:56
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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«Развязно и крикливо». В Японии прошли антироссийские выступления

Акция ультраправых японских активистов у стен посольства России в Токио прошла под заведомо некорректными и неприемлемыми лозунгами, а кроме того — мешала работе дипмиссии, заявили российские дипломаты.
РИА Новости08:02
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МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUMвчера в 09:00
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