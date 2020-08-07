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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
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Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.ру00:47
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новости23:54
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблервчера в 06:32
ФАН

В Японии проанализировали, как Китай и Россия отказываются от доллара

ФАНвчера в 11:25
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИвчера в 10:03
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ruвчера в 13:23
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Dailyвчера в 04:59

В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газета10:10
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, передает в субботу пресс-служба офиса президента.
РИА Новости03:33
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Липчане повторно заражаются COVID-19

Вчера заместитель руководителя областного управления Роспортребнадзора Ирина Щукина посетовала на то, что вирус продолжает циркулировать среди липчан из-за повального пренебрежения санитарными и профилактическими предписаниями.
Cod48.ru04:40
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