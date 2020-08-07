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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
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Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.ру00:47
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новости23:54
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Dailyвчера в 04:59
ФАН

В Японии проанализировали, как Китай и Россия отказываются от доллара

ФАНвчера в 11:25
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИвчера в 10:03
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблервчера в 06:32
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ruвчера в 13:23

Названы популярные у россиян породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала популярные в России породы кошек: чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам, британцам, сибирским и бенгальским кошкам.
Названы популярные у россиян породы кошек
Lenta.ru06:16
5

МИД назвал меры США в отношении TikTok нарушением норм ВТО

Официальный представителя Министерства инностраных дел России Мария Захарова считает, что действия властей США в отношении видеосервиса TikTok нарушают нормы ВТО и «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики».
РБК08:18
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СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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Названы правила въезда в Египет на фоне коронавируса

"С 7 августа все прибывающие граждане обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну", - говорится на странице в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
Газета.Ru05:38

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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