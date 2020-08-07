Россия и Китай начали отказываться от доллара
Смотрите также
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России
Минпросвещения создаст объединенный сервис «Моя школа»
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая проголосовала на выборах
Юрий Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова адвокатом
Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России
В Башкирии открылся новый корпус онкодиспансера
Аналог «Евровидения» создадут в США в 2021 году
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
В ходе беспорядков в Бейруте пострадали более 700 человек
В первый день релиза на ПК Horizon Zero Dawn взломали
В Китае скончались семь человек от вируса SFTS
Эвелина Бледанс заявила о готовности жить на тысячу рублей в месяц
Явка на выборы в Белоруссии на 10:00 составила 45,33%
В ходе беспорядков в Бейруте пострадали более 700 человек
Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
В Китае скончались семь человек от вируса SFTS
Самым малочисленным народом России названы чамалалы
«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Минпросвещения создаст объединенный сервис «Моя школа»
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
Подробнее о событии
Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках
Евразия Daily7 августа в 04:59