Россия и Китай начали отказываться от доллара
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Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
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Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках
Евразия Daily7 августа в 04:59