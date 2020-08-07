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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
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ФАН

В Японии проанализировали, как Китай и Россия отказываются от доллара

ФАН7 августа в 11:25
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новостивчера в 23:54
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ru7 августа в 13:23
Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.рувчера в 00:47
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИ7 августа в 10:03
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблер7 августа в 06:32
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Daily7 августа в 04:59

Билл Гейтс заявил, что Microsoft ждут трудности после покупки TikTok

Корпорации Microsoft придется столкнуться с трудностями и учитывать требования американских властей после покупки приложения TikTok у китайской компании ByteDance, заявил основатель корпорации Билл Гейтс в интервью изданию Wired.
Газета.Ruвчера в 10:56
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Роналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»

Сарри не спас даже добытый титул чемпиона Серии А. Андреа Пирло, который добился больших успехов в качестве футболиста "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии, никогда самостоятельно не работал главным тренером.
ProstoProSport11:13