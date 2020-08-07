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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
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РЕН ТВ

Россия и Китай нанесли мощный удар по доллару

РЕН ТВ12:39
Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.рувчера в 00:47
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблер7 августа в 06:32
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ru7 августа в 13:23
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИ7 августа в 10:03
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новостивчера в 23:54
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Daily7 августа в 04:59

В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

Столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН начались в воскресенье вечером на пересечении проспектов Машерова и Победителей в центре Минска, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН
ТАСС14:44
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфакс14:00
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Академик Малеев оценил угрозу лихорадки SFTS

Поскольку границы с Китаем закрыты, вероятность проникновения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) в Россию мала, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Вести.Ru13:40

Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к сентябрю

Брико отметил, что сезонное повышение заболеваемости связано не только с погодой, но и со снижением неспецифической резистентности организма, прежде всего уязвимости для инфекции верхних дыхательных путей.
Интерфакс7 августа в 08:56
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Польский депутат не поверил в победу Лукашенко на выборах президента

Польским депутатом Робертом Тышкевичем заявлено, что Польша не верит в то, что Александр Лукашенко (на фото) одержал победу на выборах президента Белоруссии, заявлено в публикации издания "Лента.ру".
Ореанда-Новости14:49
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