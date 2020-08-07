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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
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Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.рувчера в 00:47
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблер7 августа в 06:32
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ru7 августа в 13:23
ФАН

В Японии проанализировали, как Китай и Россия отказываются от доллара

ФАН7 августа в 11:25
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИ7 августа в 10:03
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новостивчера в 23:54
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Daily7 августа в 04:59

Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19

Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей

Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах президента Белоруссии за пять дней составила 41,7%. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».
Известия01:31
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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Включившего порно на масленице жителя Приморья оштрафовали

Михайловский районный суд Приморского края оштрафовал на 20 тыс. рублей бывшего сотрудника Дома культуры, который во время городского празднования масленицы в Михайловском районе включил порно на экране здания администрации.
Газета.Ru00:15
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Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США

«Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США», — написал украинский лидер.
REGNUM00:56
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