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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
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Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.рувчера в 00:47
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИ7 августа в 10:03
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ru7 августа в 13:23
ФАН

В Японии проанализировали, как Китай и Россия отказываются от доллара

ФАН7 августа в 11:25
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новостивчера в 23:54
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблер7 августа в 06:32
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Daily7 августа в 04:59

Дело возбудили против уроженца Чечни, напавшего на сотрудницу полиции

В ночь 8 августа на Конюшенной площади 21-летний безработный уроженец Чечни в ответ на просьбу 36-летней сотрудницы миграционной службы УМВД России по Центральному района города предъявить документы вывернул ей руку.
Интерфакс06:07
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Белоруссию покинула соратница кандидата в президенты Тихановской

Помимо Александра Лукашенко (глава Белоруссии с 1994 года) к выборам на пост президента допущены: Светлана Тихановская, супруга арестованного блогера Сергея Тихановского, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.
Новые Известия07:09
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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ЦИК Беларуси сообщил об однотипных жалобах, поступающих в их адрес

На пост президента страны претендуют пять человек: сопредседатель РИПОО «Говори правду» Андрей Дмитриев, предприниматель Анна Канопацкая, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко, безработная Светлана Тихановская, директор «С58 Технолоджис» Сергей Черечень.
Союзное Вече07:09

Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19
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В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъвчера в 18:46
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