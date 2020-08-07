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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
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Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.ру00:47
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новости23:54
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблервчера в 06:32
ФАН

В Японии проанализировали, как Китай и Россия отказываются от доллара

ФАНвчера в 11:25
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИвчера в 10:03
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ruвчера в 13:23
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Dailyвчера в 04:59

При помощи комплексов РЭБ Россия может управлять беспилотниками США

Эксперты польского издания Defence24 считают, что системы радиоэлектронной борьбы России смогут не только помешать работе американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, но и перехватить управление ими.
Военное дело6 августа в 06:41
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газета10:10
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«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томск11:43