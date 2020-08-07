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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
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Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.рувчера в 00:47
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новостивчера в 23:54
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблер7 августа в 06:32
ФАН

В Японии проанализировали, как Китай и Россия отказываются от доллара

ФАН7 августа в 11:25
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИ7 августа в 10:03
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ru7 августа в 13:23
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Daily7 августа в 04:59

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъвчера в 18:46
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Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ

В Ленинградской области глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ за получение взятки.
Lenta.ruвчера в 18:30
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Адвокат Ефремова заявил о расхождениях в показаниях свидетелей ДТП

Москва, 7 августа 2020, 14:19 — REGNUM Показания свидетелей автоаварии в центре Москвы, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, которые они давали в ходе следствия, противоречат сказанному ими и во время разбирательства в суде.
REGNUM7 августа в 07:19

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.
РБК19:00
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Суд снова заочно арестовал бизнесмена Фукса

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении основателя компании Mos City Group украинца Павла Фукса, обвиняемого в выводе порядка $10 млн со счетов банка РМБ в виде кредитов.
ТАСС7 августа в 14:15
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Назван самый малочисленный народ России

Первенство по малочисленности среди одноименных почти 50 народов России занимают чамалалы, их насчитывалось всего 24 человека на 2010 год, пересчитать их заново предстоит в ходе Всероссийской переписи населения в 2021 году, рассказали РИА Новости в медиаофисе переписи.
РИА Новости20:20

Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

Великобритания, покинув ЕС, стремилась к независимости своих решений, однако в настоящее время она становится все более зависимой и связанной с политикой США, сказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью китайскому телеканалу CGTN.
РИА Новости20:00