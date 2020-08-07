Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

В Японии не исключили финансового альянса России и Китая

Взгляд.ру00:47
Рамблер

Россия и Китай отказываются от доллара

Рамблервчера в 06:32
Lenta.ru

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Lenta.ruвчера в 13:23
ФАН

В Японии проанализировали, как Китай и Россия отказываются от доллара

ФАНвчера в 11:25
ИноСМИ

Nikkei Asian Review (Япония): Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к «финансовому альянсу» (Nikkei Asian Review)

ИноСМИвчера в 10:03
РИА Новости

Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс

РИА Новости23:54
Евразия Daily

Россия и Китай снизили до 46% использование доллара в двусторонних сделках

Евразия Dailyвчера в 04:59

Захарова обвинила Киев в нежелании решать проблему Донбасса

Заявления украинских властей о "непонимании" Минских соглашений свидетельствуют о нежелании Киева решить проблему Донбасса, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова обвинила Киев в нежелании решать проблему Донбасса
Газета.Ru09:35

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
93

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
787

Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку

Ранее министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури разместил фотографии с места катастрофы, на которых виден разломившийся самолет с оторванной кабиной пилотов вместе с первым рядом пассажирских кресел.
РИА Новости05:49

Эксперт считает, осенью «второй волны» коронавируса не будет

Весенние показатели заболеваемости не повторятся в сентябре по причине формирования коллективного иммунитета, пишет ТАСС со ссылкой на директора Санкт-Петербургского НИИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академика РАН Арега Тотоляна.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 06:10

158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 07:00
1,8K

В Тульской области смертность в июне превысила прошлогоднюю на 56%

По этим данным Тульская область вошла в тройку регионов с самым большим приростом смертности в июне, уступив только Ингушетии и камчатскому краю, и оставит позади Санкт-Петербург и Москву.
Московский Комсомолец Тула05:03

МИД назвал меры США в отношении TikTok нарушением норм ВТО

Официальный представителя Министерства инностраных дел России Мария Захарова считает, что действия властей США в отношении видеосервиса TikTok нарушают нормы ВТО и «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики».
РБК08:18
20