Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСовбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу

В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе. Одобрили документ только авторы инициативы, еще четыре страны воздержались, сообщает Reuters.
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Россия и Китай наложили вето на западный проект резолюции по Идлибу

News.ru12:24

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Идлибу

РБК13:40

Совбез ООН не принял резолюцию ФРГ, Бельгии и Кувейта по Идлибу из-за несогласия РФ и КНР

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Вести.Ru18:31

Резолюцию России в СБ ООН по Идлибу заблокировали

Взгляд.ру12:45

Совбез ООН не принял проект резолюции России по Идлибу

РИА Новости12:52

Постпред КНР назвал проект резолюции «гуманитарной тройки» по Сирии неконструктивным

ТАСС13:17
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Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
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Сегодня свое 6-летие отмечают дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, сообщает storinka.com.ua.
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Происшествия

Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
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На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

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Кубица заявил о желании остаться в Ф-1, несмотря на уход из «Уильямса»

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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Происшествия

Северокорейцы напали на российских пограничников в Японском море

Профиль 17 сентября в 09:42
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Медведев и Рублев сразятся на теннисном турнире в Петербурге

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Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова

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У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 16:45
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Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»

Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Политика

США одобрили военную помощь Украине на $250 млн

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
Газета.Ru 19:27
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Армия и оружие

Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией США", - сообщает газета.
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В Dota 2 начался новый рейтинговый сезон

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Стали известны победители кинофестиваля «Меридианы Тихого-2019»

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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
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В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

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Предложено новое объяснение загадочной «звезды Табби»

В новом исследовании ученые предложили новое объяснение поведению звезды, связанное с возможным существованием вокруг «звезды Табби» луны (так называемая «плунета» — луна за пределами Солнечной системы, которая покинула свою планету; существование экзолун предполагается давно, однако ни одна из них пока не была подтверждена), находящейся в процессе разрушения.
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Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Переживших ледниковый период рачков нашли на юге Сибири

Российские ученые нашли, пожалуй, самых первых на нашей планете «климатических беженцев» – несколько видов рачков, перебравшихся в современную южную Сибирь, чтобы пережить ледниковый период.
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Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами

В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Политика

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
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В Мурманской области начали строительство ветропарка

Трудиться в новом ветропарке будут вахтовым методом, точное количество рабочих мест пока неизвестно, но глава компании пообещал, что преимущественно это будут жители Мурманской области.
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Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ

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Skoda запустила производство первого гибрида

Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
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Замечен необъяснимый космический феномен

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