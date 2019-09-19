Армия и оружие
ИзвестияСовбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе. Одобрили документ только авторы инициативы, еще четыре страны воздержались, сообщает Reuters.
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Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили своих детей с 6-летием
Сегодня свое 6-летие отмечают дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 22:27
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Технологии
Мессенджеры стали самыми популярными приложениями в смартфонах россиян
53% опрошенных заявили, что стали чаще пользоваться мессенджерами, а звонки по интернету обошли по популярности звонки по сотовой связи.
Афиша Daily 08:30
Политика
«Нафтогаз» посоветовал и дальше готовиться к прекращению транзита газа
В Брюсселе в четверг состоялся очередной раунд консультаций между представителями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» 1 января 2020 года.
Известия 12:56
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Происшествия
Северокорейцы напали на российских пограничников в Японском море
Профиль 17 сентября в 09:42
Политика
Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова
Аргументы недели 06:59
Политика
Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 16:45
Кино
Первые зрители «Гемини» назвали фильм «технологическим чудом»
Зрители предпремьерных показов фильма «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли назвали фильм «технологическим чудом», сообщает портал Gamebomb 19 сентября.
REGNUM 09:31
Политика
США одобрили военную помощь Украине на $250 млн
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
Газета.Ru 19:27
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Армия и оружие
Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над территорией США", - сообщает газета.
РИА Новости 19:03
Киберспорт
В Dota 2 начался новый рейтинговый сезон
CyberSport.ru 17:18
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
С 19 сентября Сбербанк в среднем на 0,3–0,5 п.п. уменьшил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка.
РБК 08:41
Космос
Предложено новое объяснение загадочной «звезды Табби»
В новом исследовании ученые предложили новое объяснение поведению звезды, связанное с возможным существованием вокруг «звезды Табби» луны (так называемая «плунета» — луна за пределами Солнечной системы, которая покинула свою планету; существование экзолун предполагается давно, однако ни одна из них пока не была подтверждена), находящейся в процессе разрушения.
Популярная механика вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Наука
Переживших ледниковый период рачков нашли на юге Сибири
Российские ученые нашли, пожалуй, самых первых на нашей планете «климатических беженцев» – несколько видов рачков, перебравшихся в современную южную Сибирь, чтобы пережить ледниковый период.
Faktom 05:46
Здоровье
Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами
В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Политика
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Экономика
В Мурманской области начали строительство ветропарка
Трудиться в новом ветропарке будут вахтовым методом, точное количество рабочих мест пока неизвестно, но глава компании пообещал, что преимущественно это будут жители Мурманской области.
ТВ-21 13:15
Политика
Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ
Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин, комментируя обвинения в адрес Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил, что нельзя делать выводы, не имея твердых доказательств.
Российская газета 17:26
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
SpeedMe вчера в 08:02
Космос
Замечен необъяснимый космический феномен
Lenta.ru 13:06