Общество
ИА НовороссияРоссия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне
Пекин и Москва обсуждают совместную работу для создания баз на Луне. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли. Стороны ведут переговоры на уровне двухсторонней рабочей группы.
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с чего всё началось
Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы изучают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.РИА Новостивчера в 20:05
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Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала
«Крошечный флот российских истребителей-невидимок не представлял бы никакой реальной военной возможности, достойной внимания, если бы не наличие истребителя Су-57, что заставляет их упоминать о себе на одном дыхании с США», — цитирует Холлингса «Лента».
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет
Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Армия и оружие
Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Космос
Брак на «Протоне» мог стать одной из причин переноса «Экзомарса»
Важным космическим событием марта стало совместное заявление госкорпорации Роскосмос и Европейского космического агентства о переносе научной миссии "Экзомарс", запуск которой был запланирован на лето 2020 года.
Музыка
Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»
Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Здоровье
Названа идеальная для распространения коронавируса температура
Оказалось, что этот коронавирус нового типа очень избирателен.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Здоровье
В Китае за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в КНР составляет 80824. С декабря жертвами стали 3189 человек.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости
На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy S20 появились в продаже в России
С 13 марта в продаже появился новый флагманский телефон от фирмы «Samsung». В настоящее время доступны для покупки S20, S20+ и S20 Ultra.
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Футбол
Из-за коронавируса приостановлен чемпионат Азербайджана по футболу
Ранее сообщалось, что чемпионат Армении по футболу приостановлен из-за коронавируса.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Общество
Apple закрывает магазины по всему миру
Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Армия и оружие
В МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу
Россия и Турция провели в Анкаре конструктивные переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которые позволят реализовать имеющиеся договорённости.
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
Происшествия
У москвички в Петербурге угнали «Лексус» за 7,2 млн рублей
Уточняется, что 45-летняя женщина вечером 12 марта оставила машину на парковке у гостиницы, расположенной на проспекте Большевиков.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.