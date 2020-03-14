Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы изучают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

с чего всё началось

Пекин и Москва обсуждают совместную работу для создания баз на Луне. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли. Стороны ведут переговоры на уровне двухсторонней рабочей группы.

Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

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