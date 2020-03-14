Общество

ИА НовороссияИА НовороссияРоссия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

Пекин и Москва обсуждают совместную работу для создания баз на Луне. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли. Стороны ведут переговоры на уровне двухсторонней рабочей группы.
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с чего всё началось

Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы изучают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне

Известиявчера в 21:25

Россия и Китай рассматривают варианты соседства на Луне

РЕН ТВвчера в 22:51

«РИА Новости»: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

Коммерсантъвчера в 21:28

Россия и Китай обсуждают возможность создания совместной лунной базы

Эхо Москвы02:30

Россия и Китай захотели соседства на Луне

Lenta.ruвчера в 20:56

Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Газета.Ruвчера в 20:41

Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

РИА Новостивчера в 20:05
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:27
Армия и оружие

В США не увидели у Су-57 и «Арматы» военного потенциала

«Крошечный флот российских истребителей-невидимок не представлял бы никакой реальной военной возможности, достойной внимания, если бы не наличие истребителя Су-57, что заставляет их упоминать о себе на одном дыхании с США», — цитирует Холлингса «Лента».
Что происходит 04:16
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Газета.Ru 05:06
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге официально запретили проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:07
Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
News.ru 12 марта в 03:51
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет

Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Экономика сегодня вчера в 05:49
Армия и оружие

Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Газета.Ru 05:12
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Космос

Брак на «Протоне» мог стать одной из причин переноса «Экзомарса»

Важным космическим событием марта стало совместное заявление госкорпорации Роскосмос и Европейского космического агентства о переносе научной миссии "Экзомарс", запуск которой был запланирован на лето 2020 года.
Газета.Ru 05:49
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru 02:31
Музыка

Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»

Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Пенза-Пресс вчера в 05:34
Здоровье

Названа идеальная для распространения коронавируса температура

Оказалось, что этот коронавирус нового типа очень избирателен.
RuNews24.ru вчера в 04:02
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Интерфакс вчера в 15:45
Здоровье

В Китае за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в КНР составляет 80824. С декабря жертвами стали 3189 человек.
Говорит Москва 00:26
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости вчера в 23:44
Недвижимость

Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости

На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
IrkutskMedia 12 марта в 16:30
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy S20 появились в продаже в России

С 13 марта в продаже появился новый флагманский телефон от фирмы «Samsung». В настоящее время доступны для покупки S20, S20+ и S20 Ultra.
Live24 вчера в 03:16
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Футбол

Из-за коронавируса приостановлен чемпионат Азербайджана по футболу

Ранее сообщалось, что чемпионат Армении по футболу приостановлен из-за коронавируса.
RT на русском 05:10
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru 12 марта в 18:32
Общество

Apple закрывает магазины по всему миру

Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.
Газета.Ru 05:37
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Армия и оружие

В МО России сообщили о конструктивных переговорах с Турцией по Идлибу

Россия и Турция провели в Анкаре конструктивные переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которые позволят реализовать имеющиеся договорённости.
RT на русском 04:00
Общество

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
ТАСС 03:54
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Политика

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
Происшествия

СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru вчера в 08:51
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Происшествия

У москвички в Петербурге угнали «Лексус» за 7,2 млн рублей

Уточняется, что 45-летняя женщина вечером 12 марта оставила машину на парковке у гостиницы, расположенной на проспекте Большевиков.
Телеканал Санкт-Петербург 03:10
Общество

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
ТАСС вчера в 19:12
Как работают Яндекс.Новости?
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