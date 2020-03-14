Общество

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Пекин и Москва обсуждают совместную работу для создания баз на Луне. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли. Стороны ведут переговоры на уровне двухсторонней рабочей группы.
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с чего всё началось

Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы изучают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

Россия и Китай обсуждают возможность создания совместной лунной базы

Эхо Москвы02:30

Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Газета.Ruвчера в 20:41

«РИА Новости»: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

Коммерсантъвчера в 21:28

Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне

Известиявчера в 21:25

Россия и Китай захотели соседства на Луне

Lenta.ruвчера в 20:56

Россия и Китай рассматривают варианты соседства на Луне

РЕН ТВвчера в 22:51

Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

РИА Новостивчера в 20:05
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Кино

Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Накануне Disney перенесла из-за коронавируса выход кинолент «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога».
ToDay News Ufa вчера в 19:38
Политика

Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ.
Коммерсантъ 04:01
Музыка

Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Российская газета вчера в 11:02
Общество

Сенаторам запретили выезд за рубеж из-за коронавируса

"Было принято решение - всем членам Совета Федерации выезд за рубеж запрещен, за исключением каких-то экстраординарных случаев", - сказала спикер.
РИА Новости 04:13
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
Кино

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер вчера в 06:37
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Общество

Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Известия вчера в 18:29
Общество

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Lenta.ru 01:00
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Политика

Историки установили личности 96 ныне живущих латышских легионеров СС

Известия 02:41
Авто

Почему никогда не нужно складывать зеркала заднего вида на парковке

АвтоВзгляд 12 марта в 03:20
Здоровье

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Москве выявлены новые случаи заражения коронавирусом.
Вести Подмосковья вчера в 01:08
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Общество

У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Вести.Ru 00:00
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита 0,8%. Об этом за заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.
РБК 04:07
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Политика

Россия закроет для иностранцев сухопутные границы с Польшей и Норвегией

Премьер Михаил Мишустин поручил с 15 марта приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы.
Ведомости 04:31
Футбол

Академия «Локомотива» может приостановить работу

По информации Sport24, академия «Локомотива» может прекратить работу со следующей недели.
Bookmaker-ratings.ru 04:19
Общество

Глава Татарстана считает нужным запретить выезд детей за границу

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает нужным полностью запретить выезд детей за границу и максимально ограничить перемещение группами внутри страны из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 03:30
Происшествия

Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев

Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
RT на русском вчера в 09:43
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о совместном патрулировании в Идлибе

По итогам встречи стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому формату", объявили о введении режима прекращения огня, а также о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
РИА Новости 03:55
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
Городовой вчера в 01:03
Общество

ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 16:57
Авто

Автоэксперт назвал причины вреда «пенсионерского» стиля езды

32CARS.ru 00:26
Экономика

В России предложили снизить НДС до 12%

Авторы законопроекта предложили снизить ставку налога на добавленную стоимость с 2021 года до 18%, с 2023 года — до 15%, с 2025 года — до 12%, подчеркнув, что эта мера позволит расширить плательщиков НДС, повысить инвестиционную активность, избежать чрезмерных потерь бизнеса, а также поможет повысить конкурентоспособность продукции российских производителей.
Рамблер 11 марта в 09:00
Биатлон

В. Драчёв подвел итоги биатлонного сезона

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о прошедшем сезоне.
ГЛАС.RU 02:39
Общество

Скончался бизнесмен Ирек Миннахметов

Ирек Миннахметов имел звание мастера спорта, у него было большое количество спортивных наград по автогонкам, моторным видам спорта.
Vverh-tatarstan.ru вчера в 15:49
Происшествия

В Брянске задержан крупный высокопоставленный чиновник Сенокос

Сегодня, 12 марта, в Брянске был задержан заместитель директора управления капитального строительства Роман Сенокос.
Городской телеканал (Брянск) 12 марта в 15:04
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