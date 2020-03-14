Общество

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Совместную работу для создания баз на Луне обсуждают Россия и Китай, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли. По его данным, в настоящее время переговоры ведутся на уровне двухсторонней рабочей группы.
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с чего всё началось

Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы обсуждают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

Источник: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

РИА Новостивчера в 20:05

Россия и Китай захотели соседства на Луне

Lenta.ruвчера в 20:56

«РИА Новости»: Россия и Китай обсуждают создание совместной базы на Луне

Коммерсантъвчера в 21:28

Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне

Известиявчера в 21:25

Россия и Китай рассматривают варианты соседства на Луне

РЕН ТВвчера в 22:51

Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Газета.Ruвчера в 20:41

СМИ: Россия и Китай могут создать совместную базу на Луне

Московский Комсомолецвчера в 21:01
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Здоровье

Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток

В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИАМО вчера в 10:16
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:29
Гаджеты

В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20

Astera 12 марта в 06:31
Происшествия

Главу Балейского района заподозрили в халатности на 5 млн рублей

Московский Комсомолец Чита вчера в 03:33
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета вчера в 04:25
Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big, которая в 2020 году поедет от России на Евровидение, впервые представила песню для конкурса.
Наш Брянск.Ru вчера в 03:52
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM вчера в 22:22
Игры

Авторы Amnesia: Rebirth делают большую ставку на монстров

Одной из отличительных особенностей Amnesia: Rebirth станут столкновения с монстрами.
Игромания.ру вчера в 12:12
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 22:05
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение вчера в 09:13
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Единоборства

Турнир Bellator 241 отложен из-за коронавируса

Sport24.ru вчера в 14:08
Общество

В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
RT на русском вчера в 14:35
Политика

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
RT на русском вчера в 13:12
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости вчера в 15:35
Общество

Глава Минюста предложил упростить порядок взыскания маленьких штрафов

Упростить порядок взыскания небольших штрафов предложил министр юстиции РФ Константин Чуйченко 13 марта, передает пресс-служба ФСПП (Федеральная служба судебных приставов) России, сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman удивила поклонников новой фигурой

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала свое новое постройневшее тело, удивив поклонников кардинальным преображением.
iReactor вчера в 22:24
Культура

Елена Беркова отпраздновала юбилей: «взрослая» галерея эпатажной актрисы

11 марта свой 35-й день рождения празднует эпатажная актриса и местами телеведущая Елена Беркова.
Московский Комсомолец 11 марта в 05:49
Политика

Парламент Якутии одобрил федеральный законопроект о поправках к Конституции РФ

На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
Якутия Daily 12 марта в 05:20
Происшествия

В Прикамье мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус

Пермь, 13 марта 2020, 07:44 — REGNUM В Пермском крае выявлен пациент с подозрением на коронавирус.
REGNUM вчера в 00:44
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК вчера в 11:03
Энергетика

Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
News.ru 11 марта в 14:23
Культура

Новосибирская школьница стала участницей шоу «Голос. Дети»

В пятницу, 13 марта, школьница из Новосибирской области стала участницей популярного шоу; к девочке повернулись все трое наставников.
Сиб.фм вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Певец Джиган попал в наркологическую клинику и сбрил бороду с бровями

Певец Джиган, о наркозависимости которого в последнее время много пишут в СМИ, опубликовал в Instagram видео, где на его лице отсутствуют привычные выразительное борода и брови.
Собеседник вчера в 14:00
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Авто

Появилась информация о новом Chevrolet Niva

Обновленная Chevrolet Niva, которая до конца 2020 года официально войдет в модельный ряд LADA, изменится куда сильнее, чем предполагалось ранее.
Автоновости дня вчера в 05:19
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