Россия и Китай на уровне двухсторонней рабочей группы обсуждают возможность взаимодействия при создании баз на Луне, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

с чего всё началось

Совместную работу для создания баз на Луне обсуждают Россия и Китай, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли. По его данным, в настоящее время переговоры ведутся на уровне двухсторонней рабочей группы.

Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне

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