Политика
Вести.RuРоссия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН
Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности. Это проект о продлении трансграничной доставки гуманитарной помощи Сирии. Его предложили Бельгия, Германия и Кувейт.
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Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы
Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой из шоу
Как сообщила «КП», коллектив «Уральских пельменей» прокомментировал уход актрисы Юлии Михалковой из шоу так, что звезда стала меньше интересоваться юмором.
Политика
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
Российская и украинская стороны подписали протокол о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщил журналистам представитель «Газпрома».
Общество
МВД предлагает повысить штрафы за превышение скорости
Министерство внутренних дел России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Футбол
Хацкевич назначен главным тренером «Ротора»
Новым главным тренером «Ротора» стал белорусский специалист Александр Хацкевич, говорится в сообщении ФК.
Наука
Новое исследование подтвердило результаты «зефирного эксперимента»
Прошлогодняя критическая статья, авторы которой утверждали, что опровергли зефирный эксперимент, сейчас подверглась критике.
Армия и оружие
Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США
Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Культура
Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов
Единоборства
Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания
Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
Общество
Гороскоп на день: каким знакам зодиака повезет 20 декабря
Пятница 20 декабря станет невероятно успешным и продуктивным днем, особенно для тех знаков зодиака, чья работа связана с умственным трудом.
Армия и оружие
США отправили военные корабли к северным границам России
США, проигнорировав предупреждение России, отправили к ее северным границам военные корабли.
Футбол
Артета стал новым главным тренером «Арсенала»
Пресс-служба «Арсенала» объявила о назначении Микеля Артеты на пост главного тренера команды.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
В интервью ТАСС глава «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил о планах предприятия передать в 2020 Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи» в овертайме
Происшествия
Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Космос
Построена первая карта поверхности нейтронной звезды
Учёные впервые получили настолько подробные сведения о пульсаре, что смогли построить его карту.
Политика
Европейцев лишат собственности в США из-за «Северного потока-2»
В Вашингтоне предупредили, что готовы запретить Allseas пользоваться собственностью компании в США, в том числе штаб-квартирой в Хьюстоне, проводить любые расчеты в долларах, сотрудничать с американскими компаниями и вообще присутствовать на американском рынке, а руководителей европейской компании лишат возможности приезжать в США.
Политика
Помпео и Маас обсудили санкции по «Северному потоку — 2»
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора ряд вопросов, включая грядущее введение США санкций в отношении подрядчиков "Северного потока-2", следует из заявления, распространенного пресс-службой госдепартамента США.
Происшествия
Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей
Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
Происшествия
Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ
Совершено вооруженное нападение на штаб-квартиру ФСБ Накануне Дня работника органов безопасности, который начали отмечать 19 декабря концертом в Кремле, было совершено нападение на правоохранителей и граждан у центрального здания ФСБ.
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
Энергетика
Нефть торгуется по цене $66 за баррель
Мировые цены на нефть 20 декабря испытывают коррекцию после роста Brent до отметки $67 за баррель в ходе предыдущей торговой сессии.
Авто
В Сети опубликовали фото эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗ
Инсайдеры опубликовали фото транспорта в Сети.
Политика
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.