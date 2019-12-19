Политика

Вести.RuВести.RuРоссия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН

Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности. Это проект о продлении трансграничной доставки гуманитарной помощи Сирии. Его предложили Бельгия, Германия и Кувейт.
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В ООН выразили надежду на решение вопроса о гумпомощи Сирии

RT на русском21:33

В ООН надеются, что решить вопрос помощи Сирии удастся в ближайшие дни

РИА Новости16:43

ООН надеется, что Совбез сможет решить вопрос о гуманитарной помощи Сирии

ТАСС18:03

Западный проект резолюции по гумпомощи Сирии отклонён Россией и Китаем

News.ru14:17

Из-за США гумпомощь достанется не сирийцам, а террористам – Китай

REGNUM14:43

СБ ООН не принял российскую резолюцию по трансграничной помощи Сирии

Коммерсантъ14:19

Страны Запада подали в Совбез ООН новый вариант резолюции по помощи Сирии

ФАНвчера в 12:39
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В Роскачестве оценили российские игристые вина

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Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки

Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против России

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России.
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Papa Roach выступит на фестивале «Рок над Волгой»

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Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.
Газета.Ru 18:49
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Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года

Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Вести.Ru 14:46
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В Таиланде шесть туристов пострадали при столкновении катера и яхты

Не менее шести туристов получили травмы в результате столкновения экскурсионного катера и яхты у побережья острова Кхай-Нок в восьми километрах к востоку от Пхукета, сообщает The Phuket News.
РИА Новости вчера в 12:15
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В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

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Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби

ProstoProSport 11:58
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Авто

Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео

На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Профиль 15:22
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Красная весна 18 декабря в 15:13
Гаджеты

Смартфон OPPO A8 с тройной камерой и 128 Гбайт памяти оценён в $170

В ассортименте OPPO появился относительно недорогой смартфон A8, использующий аппаратную платформу MediaTek и операционную систему ColorOS 6.1 на основе Android 9 Pie.
3DNews 07:15
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сделал предложение Софии Ротару

Эпатажный музыкант Бари Алибасов снова шокирует общественность.
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Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

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Происшествия

Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»

Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Российская газета 07:21
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
Здоровье

Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
РИА Новости 17:36
Общество

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru 04:45
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 07:39
Политика

Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»

Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Российская газета 19:05
Здоровье

Депутат Госдумы РФ Александр Петров побывал в ЕАО с рабочим визитом

Член комитета по охране здоровья посетил медицинские учреждения и оценил подготовку будущих специалистов, сообщает интернет-газета «Время Биробиджан@» со ссылкой на управление по внутренней политике ЕАО.
Время Биробиджана 19:13
Армия и оружие

Новый российско-турецкий патруль начал работу в Сирии

Очередной совместный патруль российской военной полиции и турецких ВС начал работу в Сирии.
ФАН вчера в 04:54
Экономика

Минстрой в 2019 году планирует освоить бюджет нацпроектов на 93-94%

Освоение бюджета по национальным проектам должно составить 93-94% по итогам 2019 года, сообщил в ходе коллегии Минстроя министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
РИА Новости вчера в 10:00
Здоровье

Голикова объяснила, почему приходится собирать деньги больным детям

По словам Голиковой, есть еще один важный момент, заключающийся в желании родителей больных детей получить услуги за рубежом.
ФАН 04:35
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Авто

Фотографии будущей Lada Niva появились в интернете

Совсем недавно «АвтоВАЗ» официально заявил, что внедорожник Chevrolet Niva в будущем получит шильдик Lada.
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Наука

Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов

Именем профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского назвали новый минерал, найденный в железном метеорите Уакит.
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Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд

В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
Ин-спейс.ру вчера в 02:13
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