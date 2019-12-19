Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности. Это проект о продлении трансграничной доставки гуманитарной помощи Сирии. Его предложили Бельгия, Германия и Кувейт.

Россия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН

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