Политика
Вести.RuРоссия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН
Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности. Это проект о продлении трансграничной доставки гуманитарной помощи Сирии. Его предложили Бельгия, Германия и Кувейт.
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Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Кино
Сериал «Ведьмак» вышел на Netflix
Происшествия
Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки
Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.
Политика
Трамп подписал военный бюджет США с санкциями против России
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России.
Музыка
Papa Roach выступит на фестивале «Рок над Волгой»
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Происшествия
В Таиланде шесть туристов пострадали при столкновении катера и яхты
Не менее шести туристов получили травмы в результате столкновения экскурсионного катера и яхты у побережья острова Кхай-Нок в восьми километрах к востоку от Пхукета, сообщает The Phuket News.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Теннис
Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Авто
Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео
На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Гаджеты
Смартфон OPPO A8 с тройной камерой и 128 Гбайт памяти оценён в $170
В ассортименте OPPO появился относительно недорогой смартфон A8, использующий аппаратную платформу MediaTek и операционную систему ColorOS 6.1 на основе Android 9 Pie.
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сделал предложение Софии Ротару
Эпатажный музыкант Бари Алибасов снова шокирует общественность.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Происшествия
Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Здоровье
Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением
Очищение желудка и вызов врача являются наиболее эффективными способами восстановления самочувствия при алкогольном отравлении, в том числе суррогатами.
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
Американский журналист обиделся и ушел из студии телеканала «Россия»
Американский журналист Грэг Вайнер, выступавший в роли эксперта на телеканале "Россия 1", покинул студию после словесной перепалки с ведущим.
Здоровье
Депутат Госдумы РФ Александр Петров побывал в ЕАО с рабочим визитом
Член комитета по охране здоровья посетил медицинские учреждения и оценил подготовку будущих специалистов, сообщает интернет-газета «Время Биробиджан@» со ссылкой на управление по внутренней политике ЕАО.
Армия и оружие
Новый российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
Очередной совместный патруль российской военной полиции и турецких ВС начал работу в Сирии.
Экономика
Минстрой в 2019 году планирует освоить бюджет нацпроектов на 93-94%
Освоение бюджета по национальным проектам должно составить 93-94% по итогам 2019 года, сообщил в ходе коллегии Минстроя министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
Здоровье
Голикова объяснила, почему приходится собирать деньги больным детям
По словам Голиковой, есть еще один важный момент, заключающийся в желании родителей больных детей получить услуги за рубежом.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Авто
Фотографии будущей Lada Niva появились в интернете
Совсем недавно «АвтоВАЗ» официально заявил, что внедорожник Chevrolet Niva в будущем получит шильдик Lada.
Наука
Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов
Именем профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского назвали новый минерал, найденный в железном метеорите Уакит.
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.