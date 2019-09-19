Совбез ООН не смог принять резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта по ситуации в Идлибе по причине согласия России и Китая. В ходе голосования еще один член СБ воздержался, 12 стран проголосовали против.

Россия и Китай заблокировали резолюцию по Идлибу в ООН

Политика В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.

Происшествия Задержанные суда КНДР прибыли в Находку Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.

Наука Переживших ледниковый период рачков нашли на юге Сибири Российские ученые нашли, пожалуй, самых первых на нашей планете «климатических беженцев» – несколько видов рачков, перебравшихся в современную южную Сибирь, чтобы пережить ледниковый период.

Экономика Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России В 2018 году общая стоимость природных ресурсов России — минеральных и энергетических полезных ископаемых, лесных ресурсов и охотничьих ресурсов — составила 102,7 трлн руб. (99% ВВП за прошлый год), на 69% больше, чем в 2017 году.

Общество «Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Наука Пиво препятствует развитию диабета второго типа Китайские ученые сообщили, что ежедневное употребление такого слабоалкогольного напитка как пиво является дополнительным профилактическим средством от возможности наступления диабета второго типа.

Религия В РПЦ опровергли отказ крестить рожденных с помощью ЭКО младенцев Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщина, которая прибегает к процедуре ЭКО, «параллельно делает минимум три—пять абортов».

Шоу-бизнес Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

Спорт Дина Аверина взяла золото ЧМ в Баку в упражнениях с булавами и лентой На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку, россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами.

Гаджеты Хакер рассказал, почему нельзя пользоваться чужой зарядкой Руководитель команды хакеров, которых нанимают для поиска уязвимостей в системах, Чарльз Хендерсон рассказал, на конференции для хареков «DEF CON Hacking Conference» в Лас-Вегасе, почему нельзя заряжать свой смартфон чужими проводами зарядных устройств.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала фото в свадебном платье 17 сентября в Санкт-Петербурге в Юсуповском дворце в обстановке строжайшей секретности состоялась свадьба 52-летнего режиссера Федора Бондарчука и 30-летней актрисы Паулины Андреевой.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.

Политика Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Единоборства Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.

Футбол «Краснодар» и ЦСКА потерпели поражения в первых матчах Лиги Европы с общим счётом 1:10 «Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках, проиграв швейцарскому «Базелю» со счётом 0:5. В свою очередь ЦСКА, открыв счёт в матче с болгарским «Лудогорцем», пропустил пять мячей во втором тайме.

Волейбол Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу На мужском чемпионате Европы по волейболу завершился групповой этап. По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф.

Политика Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове «Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.

Здоровье В поликлинике Калининграда появились талоны «Просто спросить» Администрация поликлиники городской больницы №3 Калининграда ввела для посетителей лечебного учреждения опцию "просто спросить".