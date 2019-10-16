Политика
АН Между строкРоссия и Литва договорились об обмене осуждёнными шпионами
Россия и Литва договорились произвести обмен лицами, осуждёнными за шпионаж, отбывающими заключение в обеих странах. Об этом 16 октября сообщила Балтийская служба новостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Кино
«Джокер» вторую неделю лидирует по кассовым сборам в России и СНГ
За уик-энд фильм собрал 419,5 млн рублей Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса вторую неделю подряд удерживает лидерство по кассовым сборам в России и СНГ, следует из данных портала kinobusiness.com.
АМИТЕЛ 13 октября в 22:02
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб в России
Россия изменила результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов, заявил глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус.
LiveSport.ru вчера в 09:11
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика
Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви
Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.
РИА Новости 14:45
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Политика
Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
Известия 13:59
Кино
Натали Портман станет Тором в новой трилогии Marvel
Американская актриса Натали Портман сыграет Тора в фильме «Тор: Любовь и гром» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 09:25
Здоровье
Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа
По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
ТАСС 17:17
Происшествия
В Барселоне проходят массовые столкновения манифестантов с полицией
Как сообщает телеканал 24 Horas, столкновения представителей правопорядка и участников массовой акции протеста проходят на улицах Барселоны.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК 17:14
Общество
Секрет вечной молодости раскрыли диетологи
Родной город 14 октября в 23:05
Общество
Россия заняла пятую строчку с конца в рейтинге репутации стран
Консалтинговая компания Reputation Institute (RI) поместила Россию на 51-ю строчку в рейтинге репутации стран, что выше на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Коммерсантъ 15:16
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
РИА Новости вчера в 12:28
Космос
SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников
Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Телеканал 360° 08:09
Армия и оружие
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости 17:19
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом
Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру 06:07
Экономика
Минэкономразвития расширил перечень отраслей для кредитования МСП
Минэкономразвития расширил перечень приоритетных отраслей по программе льготного кредитования МСП, об этом говорится в поступившем в «Известия» релизе.
Известия 11:12
Политика
Кремль рассмотрит обращение Нетаньяху о помиловании израильтянки
Говорит Москва 00:14
Наука
Свет очищает кровь от угарного газа
На красном свету угарный газ легко отрывается от гемоглобина, и остаётся только быстро поменять его на кислород.
Наука и жизнь 13 октября в 02:18
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
РБК 06:07
Политика
Путин раскритиковал главу Иркутской области за работу после паводков
Президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка в Иркутской области.
Газета.Ru 08:50