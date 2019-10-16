Политика

АН Между строкАН Между строкРоссия и Литва договорились об обмене осуждёнными шпионами

Россия и Литва договорились произвести обмен лицами, осуждёнными за шпионаж, отбывающими заключение в обеих странах. Об этом 16 октября сообщила Балтийская служба новостей.
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Россия и Литва договорились об обмене шпионами

Газета.Ru13:43

СМИ: Россия и Литва договорились об обмене осужденными за шпионаж

Московский Комсомолец09:04

СМИ сообщили о договоренности России и Литвы по обмену осужденными за шпионаж

Взгляд.ру09:15

СМИ сообщили о готовящемся обмене шпионами между Литвой и Россией

РБК09:14

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Известия11:11

В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ

REGNUM08:53

СМИ: Литва и Россия обменяются осужденными за шпионаж лицами

ТАСС08:48
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За уик-энд фильм собрал 419,5 млн рублей Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса вторую неделю подряд удерживает лидерство по кассовым сборам в России и СНГ, следует из данных портала kinobusiness.com.
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Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»

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По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
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Как сообщает телеканал 24 Horas, столкновения представителей правопорядка и участников массовой акции протеста проходят на улицах Барселоны.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
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Вести.Ru 04:58
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Россия заняла пятую строчку с конца в рейтинге репутации стран

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Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
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CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
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Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
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Президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка в Иркутской области.
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