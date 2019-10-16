Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия и Литва договорились об обмене шпионами

Во вторник, 15 октября, в Сейме был зарегистрирован законопроект, который детализирует право президента Литвы предоставлять помилование осужденным за шпионаж, заключая соглашение об обмене такими лицами. Сообщается, что переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами длились не один год.
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СМИ узнали о подготовке РФ и Литвой обмена осужденными за шпионаж

Известия11:11

В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ

REGNUM08:53

СМИ сообщили о договоренности России и Литвы по обмену осужденными за шпионаж

Взгляд.ру09:15

СМИ сообщили о готовящемся обмене шпионами между Литвой и Россией

РБК09:14

СМИ: Россия и Литва договорились об обмене осужденными за шпионаж

Московский Комсомолец09:04

Литва и Россия готовятся обменять шпионов, пишут СМИ

Газета.Ru10:00

СМИ: Литва и Россия обменяются осужденными за шпионаж лицами

ТАСС08:48
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Общество

Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске

Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
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Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

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В «Победе» сказали, стоимость перелетов подорожает с начала зимней авиации, после 28 октября. В среднем цена вырастет на 25 евро.
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За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
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Samsung патентует смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

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Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
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В ООН призвали Украину закрыть сайт «Миротворец»

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Армия и оружие

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Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Военное дело 09:00
Политика

Глава ДНР предложил демонтировать «больную государственность Украины»

Накануне Киев потребовал «распустить» ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений.
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Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели

Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).
Вести.Ru 11:51
Армия и оружие

Беларусь ждет судьба Югославии: Но Лукашенко не Броз Тито, а Путин точно – не Сталин

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Свободная Пресса 01:43
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