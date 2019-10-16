Во вторник, 15 октября, в Сейме был зарегистрирован законопроект, который детализирует право президента Литвы предоставлять помилование осужденным за шпионаж, заключая соглашение об обмене такими лицами. Сообщается, что переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами длились не один год.

Россия и Литва договорились об обмене шпионами

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